மாநில செய்திகள்

“டிகேஎம்-9 ரக அரிசி இனி கொள்முதல் இல்லை” - தமிழக அரசு ஆணை + "||" + "DKM-9 type rice is no longer procured" - Government of Tamil Nadu order

“டிகேஎம்-9 ரக அரிசி இனி கொள்முதல் இல்லை” - தமிழக அரசு ஆணை