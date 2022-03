தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாற்றின் குறுக்கே புதிய அணை கட்ட தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக்கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ‘ரிட்’ மனு தாக்கல் இன்று விசாரணை + "||" + The writ petition filed in the Supreme Court seeking an order from the Tamil Nadu government is being heard today

