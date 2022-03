உலக செய்திகள்

நேட்டோ நாடுகளை ரஷிய ஏவுகணைகள் தாக்கும்: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி எச்சரிக்கை + "||" + After Russia airstrike at Ukraine military base, Zelensky’s warning to NATO

நேட்டோ நாடுகளை ரஷிய ஏவுகணைகள் தாக்கும்: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி எச்சரிக்கை