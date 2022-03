மாநில செய்திகள்

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி...!! - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Depressurized area in the next 24 hours ... !! - Meteorological Center

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி...!! - வானிலை ஆய்வு மையம்