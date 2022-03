மாநில செய்திகள்

கோவை: மின் கசிவால் தீ விபத்து - ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு...! + "||" + Coimbatore: Fire accident due to electrical leakage - 3 members of the same family lost their lives ...!

கோவை: மின் கசிவால் தீ விபத்து - ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு...!