மாநில செய்திகள்

எஸ்.பி. வேலுமணி வீடு உள்பட 58 இடங்களில் ரெய்டு - ரூ. 84 லட்சம், 11.15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் + "||" + Income Tax department recovers 84 lakhs, 11 kg gold in a Raid in ADMK MLA SP Velumani House and Premises

எஸ்.பி. வேலுமணி வீடு உள்பட 58 இடங்களில் ரெய்டு - ரூ. 84 லட்சம், 11.15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்