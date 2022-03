உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் நுழைய ஜோ பைடனுக்கு தடை பதிலடியாக நடவடிக்கை + "||" + Russia bans Joe Biden from entering its territory in retaliation to sanctions imposed by US

ரஷியாவில் நுழைய ஜோ பைடனுக்கு தடை பதிலடியாக நடவடிக்கை