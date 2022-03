தேசிய செய்திகள்

12 முதல் 14 வயது சிறுவர்களுக்கு இன்று முதல் தடுப்பூசி: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட மத்திய அரசு + "||" + Government releases guidelines for Covid vaccination of children in 12-14 years age group

12 முதல் 14 வயது சிறுவர்களுக்கு இன்று முதல் தடுப்பூசி: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட மத்திய அரசு