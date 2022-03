தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் நவ்ஜோத் சிங் சித்து...! + "||" + Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu tenders his resignation from the post.

