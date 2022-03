உலக செய்திகள்

ரஷியாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவின் முடிவு பொருளாதார தடையை மீறும் செயலா? அமெரிக்கா பதில் + "||" + India Buying Discounted Russian Oil Does Not Violate US Sanctions: White House

ரஷியாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவின் முடிவு பொருளாதார தடையை மீறும் செயலா? அமெரிக்கா பதில்