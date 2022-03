மாநில செய்திகள்

சட்டக் கல்லூரி நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் நாளை மாற்றுக..! - மத்திய அரசுக்கு வைகோ வேண்டுகோள் + "||" + Change the day of the Law College Entrance Examination ..! - Vaiko appeals to the Central Government

சட்டக் கல்லூரி நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் நாளை மாற்றுக..! - மத்திய அரசுக்கு வைகோ வேண்டுகோள்