வரும் 27-ந்தேதி முதல் திருச்சியில் இருந்து ஐதராபாத் வழியாக டெல்லிக்கு மீண்டும் விமான சேவை + "||" + The return flight from Trichy to Delhi via Hyderabad will start on the 27th

