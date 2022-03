மாநில செய்திகள்

புது பொலிவு பெறும் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்! கூடுதலாக 36 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமரலாம் + "||" + To accomodate more spectators, Chennai chepauk stadium extention will be done

புது பொலிவு பெறும் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்! கூடுதலாக 36 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமரலாம்