தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்றார் பகவந்த் மான்...! + "||" + Bhagwant Mann takes oath as the Chief Minister of Punjab in Khatkar Kalan.

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்றார் பகவந்த் மான்...!