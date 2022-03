தேசிய செய்திகள்

’ஜனநாயகத்திற்கு மோசமானது’ பேஸ்புக் மீது ராகுல் காந்தி தாக்கு + "||" + Rahul attacks Facebook, says its 'worse for democracy'

’ஜனநாயகத்திற்கு மோசமானது’ பேஸ்புக் மீது ராகுல் காந்தி தாக்கு