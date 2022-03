மாநில செய்திகள்

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பற்றிய காட்டு தீ கட்டுக்குள் வந்தது..! + "||" + The wildfire of the Western Ghats came under control

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பற்றிய காட்டு தீ கட்டுக்குள் வந்தது..!