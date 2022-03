மாநில செய்திகள்

சீர்காழி: 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் மாயமான சாமி சிலைகள் கண்டுபிடிப்பு - அர்ச்சகர் கைது + "||" + Priest arrested for hiding 2 metal idols in sanctum sanctorum near Sirkazhi

சீர்காழி: 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் மாயமான சாமி சிலைகள் கண்டுபிடிப்பு - அர்ச்சகர் கைது