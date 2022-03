தேசிய செய்திகள்

ஆசியா, ஐரோப்பாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: கூடுதல் உஷாராக இருக்கும்படி மத்திய மந்திரி அறிவுறுத்தல் + "||" + Health Minister Mandaviya directs officials to be alert as Covid cases spike in China, other countries

ஆசியா, ஐரோப்பாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: கூடுதல் உஷாராக இருக்கும்படி மத்திய மந்திரி அறிவுறுத்தல்