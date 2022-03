தேசிய செய்திகள்

எல்.ஐ.சி. பங்கு விற்பனைக்கு எதிராக தீர்மானம்:கேரள சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது + "||" + LIC The resolution against the share sale was passed in the Kerala Assembly

எல்.ஐ.சி. பங்கு விற்பனைக்கு எதிராக தீர்மானம்:கேரள சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது