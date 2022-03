உலக செய்திகள்

உக்ரைன் நகரங்கள் மீது 950 ஏவுகணைகள் வீச்சு + "||" + Russian forces have fired more than 950 missiles since the start of the invasion, US official says

உக்ரைன் நகரங்கள் மீது 950 ஏவுகணைகள் வீச்சு