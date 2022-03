மாநில செய்திகள்

இரண்டாம் கட்ட சுற்றுப்பயணமாக தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்டார் சசிகலா- அரசியல் ஆதரவாளர்களை சந்திக்க திட்டம் + "||" + Sasikala leaves for Thanjavur on second phase of tour to meet political supporters

இரண்டாம் கட்ட சுற்றுப்பயணமாக தஞ்சாவூருக்கு புறப்பட்டார் சசிகலா- அரசியல் ஆதரவாளர்களை சந்திக்க திட்டம்