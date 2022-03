தேசிய செய்திகள்

மதுரவாயல்-ஸ்ரீபெரும்புதூர் சாலையை 6 வழிச்சாலையாக தரம் உயர்த்த கோரிக்கை - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி + "||" + Request to upgrade Maduravayal-Sriperumbudur road to 6 lanes - Interview with Minister EV Velu

மதுரவாயல்-ஸ்ரீபெரும்புதூர் சாலையை 6 வழிச்சாலையாக தரம் உயர்த்த கோரிக்கை - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி