மாநில செய்திகள்

உலகிலேயே மிகச்சிறந்த பாடத்திட்டமாக பொறியியல் பாடத்திட்டம் மாற்றப்படும் - அமைச்சர் பொன்முடி + "||" + Engineering curriculum will be transformed into the best curriculum in the world - Minister Ponmudi

உலகிலேயே மிகச்சிறந்த பாடத்திட்டமாக பொறியியல் பாடத்திட்டம் மாற்றப்படும் - அமைச்சர் பொன்முடி