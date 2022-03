தேசிய செய்திகள்

ஒட்டுமொத்த உலகின் பார்வையும் இந்தியா மீதுதான் உள்ளது- பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + The whole worlds view is on India Prime Minister Narendra Modis speech

ஒட்டுமொத்த உலகின் பார்வையும் இந்தியா மீதுதான் உள்ளது- பிரதமர் நரேந்திர மோடி