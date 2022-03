தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 4 ஆண்டுகளில் 3 லட்சம் மரங்களை வெட்டி தள்ளிய அவலம் + "||" + It is a pity that 3 lakh trees were cut down in 4 years in Marathaland

மராட்டியத்தில் 4 ஆண்டுகளில் 3 லட்சம் மரங்களை வெட்டி தள்ளிய அவலம்