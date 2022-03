உலக செய்திகள்

ரஷியா - உக்ரைன் போர்: பொதுமக்கள் பலியாவது கவலை அளிக்கிறது - இந்தியா + "||" + India continues to remain concerned over the deteriorating situation in Ukraine causing death of civilians TS Tirumurti, India's Amb at UN

ரஷியா - உக்ரைன் போர்: பொதுமக்கள் பலியாவது கவலை அளிக்கிறது - இந்தியா