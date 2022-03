உலக செய்திகள்

உக்ரைனுடன் மற்ற நெருக்கடிகளையும் கவனியுங்கள்... உலக சுகாதார அமைப்பு வேண்டுகோள் + "||" + Consider other crises with Ukraine ... WHO request

உக்ரைனுடன் மற்ற நெருக்கடிகளையும் கவனியுங்கள்... உலக சுகாதார அமைப்பு வேண்டுகோள்