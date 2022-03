ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் பையை சோதனை செய்த விமான நிலைய ஊழியர்களுக்கு காத்து இருந்த அதிர்ச்சி ..!

புவனேஸ்வர்,

ஒடிசா மாநிலத்தின் மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி அருண் போத்ரா. இவர் அந்த மாநிலத்தின் போக்குவரத்துதுறை கமிஷனராக உள்ளார். இவர் சமீபத்தில் ஜெய்ப்பூர் மாநிலத்தின் விமான நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு இருந்த விமான நிலைய கண்காணிப்பு ஊழியர்கள் இவரை சோதனை செய்துள்ளனர்.

அப்போது அருண் போத்ரா கொண்டுவந்த கைப்பையை அவர்கள் சோதனை செய்தபோது அதில் கிலோ கணக்கில் பச்சை பட்டாணி இருந்துள்ளது. சோதனை முடிந்த பிறகு அவர் அங்கு இருந்து சென்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில் தற்போது அவர் இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Security staff at Jaipur airport asked to open my handbag 😐 pic.twitter.com/kxJUB5S3HZ