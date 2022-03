மாநில செய்திகள்

நீட் விஷயத்தில் திமுக அரசு போராடி நல்ல முடிவை பெற்றுத் தரும் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி + "||" + DMK government will fight in the matter of NEET and get a good result - Minister Thangam Tennarasu interview

நீட் விஷயத்தில் திமுக அரசு போராடி நல்ல முடிவை பெற்றுத் தரும் - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி