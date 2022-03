மாநில செய்திகள்

வருவாய் பற்றாக்குறையை மேலும் குறைக்க நடவடிக்கை - நிதித்துறை செயலாளர் முருகானந்தம் + "||" + Measures to further reduce the revenue shortfall - Finance Secretary Muruganantham

வருவாய் பற்றாக்குறையை மேலும் குறைக்க நடவடிக்கை - நிதித்துறை செயலாளர் முருகானந்தம்