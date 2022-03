மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் கடன் ரூ. 6.53 லட்சம் கோடியாக இருக்கும்: பட்ஜெட்டில் தகவல் + "||" + Government of Tamil Nadu loan of Rs. 6.53 lakh crore: Information in the budget

தமிழக அரசின் கடன் ரூ. 6.53 லட்சம் கோடியாக இருக்கும்: பட்ஜெட்டில் தகவல்