மாநில செய்திகள்

தமிழக பட்ஜெட்டில், குடும்ப தலைவிகளுக்கு உதவித்தொகை இடம் பெறாதது வருத்தம்: ராமதாஸ் + "||" + It is a pity that there is no subsidy for family heads in the Tamil Nadu budget: Ramadas

தமிழக பட்ஜெட்டில், குடும்ப தலைவிகளுக்கு உதவித்தொகை இடம் பெறாதது வருத்தம்: ராமதாஸ்