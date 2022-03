உலக செய்திகள்

உக்கிரமடையும் போர் உக்ரைனில் தூதரகத்தை மூடும் தென்கொரியா + "||" + South Korea To Close Temporary Embassy In Ukraine's Lviv As Russian Shelling Intensifies

உக்கிரமடையும் போர் உக்ரைனில் தூதரகத்தை மூடும் தென்கொரியா