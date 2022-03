ரஷியாவிற்கு எதிரான பொருளாதார தடையில் நார்வே இணைந்தது

உலக செய்திகள்

ரஷியாவிற்கு எதிரான பொருளாதார தடையில் நார்வே இணைந்தது + "||" + Norway has joined the EU sanctions against Russia

ரஷியாவிற்கு எதிரான பொருளாதார தடையில் நார்வே இணைந்தது