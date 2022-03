லைவ் அப்டேட்ஸ்: உக்ரைன் மீது ரஷியா போர் 24-வது நாள் ;பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்படவில்லை என்றால்.... மீள பல தலைமுறைகள் ஆகும் - ரஷியாவிற்கு உக்ரைன் அதிபர் எச்சரிக்கை

மார்ச் 19, 23.30 PM

மார்ச் 19, 22.30 PM

மார்ச் 19, 7.45 PM

உக்ரைனின் தெற்கு நகரமான மிகோலைவ்- பகுதியில் இருக்கும் ராணுவ குடியிருப்பு மீது ரஷிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தின. இந்த தாக்குதலில் 12 க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைன் ராணுவ வீரர்கள் பலியானதாக ஏ.எப்.பி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

மார்ச் 19, 5.45 PM

மார்ச் 19, 02:50 PM

உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் 14 400 ரஷிய வீரர்கள் பலியாகி உள்ளதாக உக்ரைன் கூறி உள்ளது.

