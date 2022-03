தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் அமைச்சரவை; ஒரு பெண் உள்பட 10 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மந்திரிகளாக பொறுப்பேற்பு + "||" + Punjab Cabinet; 10 MLAs, including one woman, will take charge as ministers

பஞ்சாப் அமைச்சரவை; ஒரு பெண் உள்பட 10 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மந்திரிகளாக பொறுப்பேற்பு