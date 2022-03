மாநில செய்திகள்

வேளாண் துறை இயந்திரமயமாக்கப்படும் - பட்ஜெட்டில் தகவல் + "||" + The agricultural sector will be mechanized - information in the budget

வேளாண் துறை இயந்திரமயமாக்கப்படும் - பட்ஜெட்டில் தகவல்