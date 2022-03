தேசிய செய்திகள்

பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் பகவத் கீதை சேர்ப்பதில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை: காங்கிரஸ் + "||" + Karnataka govt has not taken any decision on teaching Bhagavad Gita so far: Former Karnataka CM and LoP Siddaramaiah

பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் பகவத் கீதை சேர்ப்பதில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை: காங்கிரஸ்