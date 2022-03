மாநில செய்திகள்

நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் சமூகத்தினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்த்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-பிரதமருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Narendra Modi requesting to include Narikoravan/Kuruvikkaran Communities in the list of Scheduled Tribes in the State of Tamil Nadu.

