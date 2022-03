கிரிக்கெட்

ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவராக ஜெய்ஷாவின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு + "||" + BCCI Secretary Jay Shah's term as President of Asian Cricket Council is unanimously extended by a year to the 2024 ACC AGM.

ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவராக ஜெய்ஷாவின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு