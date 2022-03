மாநில செய்திகள்

புயல் அபாயம் எதிரொலி அந்தமானில் சுற்றுலா தலங்கள் 22-ந் தேதி வரை மூடல் பயணத்தை தவிர்க்க அறிவுறுத்தல் + "||" + Tourist sites in the Andamans will be closed till the 22nd

புயல் அபாயம் எதிரொலி அந்தமானில் சுற்றுலா தலங்கள் 22-ந் தேதி வரை மூடல் பயணத்தை தவிர்க்க அறிவுறுத்தல்