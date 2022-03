தேசிய செய்திகள்

ஆற்றில் மூழ்கிய நண்பர்கள்; காப்பாற்ற சென்று அடுத்தடுத்து 6 பேர் உயிரிழந்த சோகம் + "||" + Friends drowning in the river; Tragedy that went to save and killed 6 people in a row

ஆற்றில் மூழ்கிய நண்பர்கள்; காப்பாற்ற சென்று அடுத்தடுத்து 6 பேர் உயிரிழந்த சோகம்