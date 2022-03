மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி பெருமையின் அடையாளம் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + Public school is not a sign of poverty; A sign of pride - Minister Anbil Mahesh Poyamozhi

