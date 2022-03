தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் உயிரிழந்த மருத்துவ மாணவர் நவீன் உடல் பெங்களூரு வந்தது- முதல்-மந்திரி நேரில் அஞ்சலி + "||" + Mortal remains of Naveen Shekharappa Gyangoudar, who was killed in a shelling attack in Ukraine️ on March 1st, arrives Bengaluru

உக்ரைனில் உயிரிழந்த மருத்துவ மாணவர் நவீன் உடல் பெங்களூரு வந்தது- முதல்-மந்திரி நேரில் அஞ்சலி