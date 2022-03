தேசிய செய்திகள்

பெண் குழந்தை பிறந்ததால் மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன், குடும்பத்தினர் - அதிர்ச்சி சம்பவம் + "||" + A woman was constantly troubled by her in laws her husband since giving birth to a daughter

பெண் குழந்தை பிறந்ததால் மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன், குடும்பத்தினர் - அதிர்ச்சி சம்பவம்