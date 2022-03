உலக செய்திகள்

எரிபொருள் வாங்க வரிசையில் நின்றபோது சுருண்டு விழுந்து 2 பேர் உயிரிழப்பு - இலங்கையில் தொடரும் அவலம் + "||" + Two die in fuel queues as Sri Lanka grapples with shortages

