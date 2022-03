உலக செய்திகள்

பெண்ணின் சிறுநீர் பையில் 8 செ.மீ கண்ணாடி டம்ளர் + "||" + Ur-ine trouble: Woman's 'UTI' turned out to be glass tumbler stuck in bladder for 4 years

பெண்ணின் சிறுநீர் பையில் 8 செ.மீ கண்ணாடி டம்ளர்