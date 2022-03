ஹோலி பண்டிகை குறித்த இஸ்ரேல் தூதர்களின் டுவிட்டர் பதிவுகள் இணையத்தில் வைரல்..!!

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் உள்ள இஸ்ரேல் தூதரகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் முஹம்மது ஹெய்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் தூதர் நவோர் கிலோன். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான ஹோலி பண்டிகை குறித்த டுவிட்டர் பதிவுகள் தற்போது சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இதை முன்னிட்டு முஹம்மது ஹெய்ப் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நவோர் கிலோனை குறிப்பிட்டு "ஹோலி பண்டிகையின் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், நீங்கள் உங்கள் முதலாளி மீது வண்ண பொடிகளை தூக்கி எறிந்து விளையாடலாம். அவர் அதை ரசிப்பார் என்று நம்புகிறேன்" என பதிவிட்டு இருந்தார்.

இதற்கு பதிலளித்து பதிவிட்ட நவோர் கிலோன், " நிச்சயமாக, தவறாக எதுவும் இல்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இது ஹோலி. ஆனால் திங்கட்கிழமை காலை அலுவலகத்தில் உங்களுக்காக நான் காத்திருப்பேன் " என பதில் அளித்தார்.

இந்த நிலையில் முஹம்மது ஹெய்ப் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இன்று மீண்டும் இது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில் "சரி, திங்கள்கிழமை வந்துவிட்டது. அதனுடன் நிறைய வேலைகள் உள்ளது. அவை விரைவில் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும். ஹோலிக்கும் இதற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா?" என தெரிவித்துள்ளார்.

Sure. No hard feelings @MuhamedHeib after all it’s #Holi . Waiting for you Monday morning in the office…🤔 https://t.co/smuob1ubTI