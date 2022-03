கிரிக்கெட்

பள்ளி நாட்களில் நிறைய சண்டை போட்டு இருக்கிறேன் - கவுதம் கம்பீர் + "||" + Lucknow Super Giants Mentor Gautam Gambhir Recalls School Days Says I Have Got Into a Lot of Fights

பள்ளி நாட்களில் நிறைய சண்டை போட்டு இருக்கிறேன் - கவுதம் கம்பீர்