தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழக அரசின் தீர்மானம் சட்டவிரோதமானது - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை + "||" + Megha Dadu Dam issue: The resolution of the Government of Tamil Nadu is illegal First-Minister Basavaraj Bommai

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழக அரசின் தீர்மானம் சட்டவிரோதமானது - முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை